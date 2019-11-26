Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трампа пригласили на слушания по импичменту в Конгрессе

Комментариев: 0
Американского лидера попросили определиться с кандидатурой юриста, который будет его представлять.
Президента США Дональда Трампа пригласили на слушания по импичменту
Президента США Дональда Трампа пригласили на слушания по импичменту
 
Комитет Палаты представителей Конгресса США по судебным делам пригласил президента Дональда Трампа на слушания по импичменту, которые состоятся 4 декабря. Об этом говорится в письме американскому лидеру от главы комитета Джерролда Надлера, которое было опубликовано 26 ноября.
 
Как указано в расписании комитета, слушания под названием Конституционные основания для импичмента президенту назначены на 10.00 (17.00 по киевскому времени) 4 декабря.
 
"Если вы хотите принять участие в слушаниях, пожалуйста, сообщите комитету как можно скорее, но не позднее 6 (часов) вечера 1 декабря 2019 года", - указал Надлер в письме Трампу.
 
Он также попросил президента определиться к тому времени с кандидатурой юриста, который будет представлять его в комитете.
 
"Напоминаю, что участие президента и его адвоката в прошлом описывалось комитетом не как право, а как привилегия и знак вежливости (со стороны Конгресса - ред.)", - добавил Надлер.
 
Предполагается, что судебный комитет к времени слушаний уже получит доклад с рекомендациями по импичменту из комитета по разведке, который ранее провел ряд закрытых и открытых слушаний по этому вопросу.
 
Он решит, продвигать ли вопрос на голосование Палаты.
 
Напомним, в сентябре демократы начали процесс импичмента против Трампа на фоне скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Американского лидера заподозрили в том, что он задержал военную помощь Киеву, требуя расследования против Джо Байдена и его сына. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Импичмент Президента, США, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь