ДТП в Доминикане: одна из пострадавших лишилась рук

В турагентстве, клиентами которого являются пострадавшие, сообщили, что в больницах находятся 27 россиян.

В результате аварии автобуса в Доминиканской Республике одна из пострадавших россиянок лишилась рук. Об этом 27 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя посольства РФ.

По словам дипломата, одной из россиянок пришлось ампутировать обе руки. Он уточнил, что почти все пострадавшие в инциденте - москвичи, и подтвердил наличие среди них от трех до девяти детей.

Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.

Как указали в турагентстве, на данный момент в больницах находятся 27 человек. Жизнь 20 из них вне опасности, состояние семи остальных оценивают врачи.



В агентстве также сообщили, что среди пострадавших Среди пострадавших трое детей в возрасте 5 и 12 лет, двое из которых остаются в больнице.

Никто из туристов не погиб, но многие получили тяжелые травмы. По данным местных СМИ в критическом состоянии по меньшей мере 15 пострадавших.

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