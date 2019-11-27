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ООН собрала половину суммы для гумпомощи Донбассу

Комментариев: 1
Из 162 млн долларов, которые организация запросила на оказание необходимой помощи для 2,3 млн человек, доноры уже предоставили 82 млн.
ООН регулярно помогает жителям Донбасса
ООН регулярно помогает жителям Донбасса
Фокус

Организация Объединенных Наций собрала более половины необходимой суммы для оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"ООН благодарит доноров за поддержку гуманитарных программ на востоке", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что всего ООН запросила 162 млн долларов на оказание необходимой гуманитарной помощи для 2,3 млн человек. На сегодняшний день доноры предоставили 82 млн долларов из необходимой суммы.

Напомним, в октябре Детский фонд ООН направил в Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью

Ранее ООН отправила грузовик с медицинским оборудованием на Донбасс.

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Теги: ООН, деньги, Гуманитарная помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
РухНС    27.11.2019, 09:39
Оценка:  +1
РухНС
А стоит ли? У них же теперь паспорта россии. Разве что после выселения
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