Однокурсники о студентке, оскорбляющей украинку: Она богатая, ее отмажут

Студенты и преподаватели прокомментировали инцидент.

Видео с польской студенткой-медиком, которая публично в жесткой форме оскорбила украинку, уже набрало более 300 тысяч просмотров. Девушку отстранили от занятий в университете.

Вчера украинская к*рва, так называемая *баная уборщица, заняла мое место в поезде, и вообще, за*бала весь, к*рва, отсек, чтобы никто не мог сесть. Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить. Мало того, что она была толстая, но еще у нее была большая сумка, и она ничего не понимала по-польски, - заявила девушка на видео.

Читай также: Американский ведущий в прямом эфире поддержал РФ в конфликте с Украиной

В разгар скандала девушка повторно записала видео, в котором назвала свои оскорбления в адрес украинки “шуткой”.

После огласки руководство университета, в котором учится девушка, решило отстранить ее от учебного процесса. С администрацией и однокурсниками девушки пообщалась Страна.

Это очень неприятный и неприемлемый для нас инцидент. Такого быть не должно. Мы приняли меры в форме дисциплинарного производства и отправили уведомление в прокуратуру о возможности совершения преступления по разжиганию межнациональной вражды, - отметил Ежи Пжиборовский, проректор по образованию и студентам Варминско-Мазурского университета.

Между тем, однокурсники девушки в беседе с журналистами разделились во мнениях. Многие даже пытались ее оправдать.

Она же будущий медик, такие высказывания неприемлемы. Она должна помогать людям. Я не могу себе представить, что такая, как она будет лечить меня и моих будущих, хотя я полька и не толстая. Как она, которая так грязно бранится, могла принять присягу в качестве будущего доктора? И что, если ей придется спасать украинку, она этого не сделает?, - говорит Агнешка, студентка юридического факультета этого вуза.

Нашлись и те, которые поддержали девушку, ссылаясь на то, что многие поляки имеют такое же мнение об украинцах.

На самом деле она озвучила то, что думают многие - и простые поляки, и во власти. Украинцев во многих семьях называют "быдлом" - так было до войны, так и сейчас. Много случаев, когда украинцев уличали в воровстве и криминале в Польше, особенно сейчас, когда они валом едут к нам на заработки. Конечно, она не выбирала выражений, возможно, она так хотела прославиться. Слышал, ее не исключают, а лишь отстраняют, пока не утихнут страсти. В принципе, это справедливо, ведь на не оскорбляла ни сокурсников, ли лекторов. К тому же, она из богатой семьи, ее отмажут и восстановят, - отметил студент медицинского факультета Матеуш.

Один из преподавателей на условиях анонимности рассказал, что многие студенты поддерживают такое отношение девушки к украинцам и аргументировал свое мнение.

Такой пример подают нам сверху. Сам Качиньский, лидер правящей партии Право и справедливость, недолюбливает украинцев из-за Бандеры и не скрывает этого, как и своих националистических взглядов. То, что его партия снова победила, о многом говорит. Общество, в том числе молодежь, их идеи поддерживает, уровень ксенофобии повышается. Отношение к украинцам ухудшается, их считают "уборщиками-националистами". А в части семей дедушки-бабушки рассказывают молодым людям, как предки украинцев убивали поляков. Все это выливается в такие видео. Поколение PiS (ПиС - Право и справедливость) растет, - сказал преподаватель.

Читай также: В Киеве задержали преступную группу, пытавшую людей

Напомним, студентка в Польше публично унизила украинку. Девушку наказали за оскорбление украинки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram