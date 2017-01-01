Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Палестинцы первыми запустили ракеты. Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля в городе Ашкелон.

Израильские военные обстреляли ряд объектов движения ХАМАС в ответ на ракеты, запущенные с территории сектора Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Twitter в среду, 27 ноября.

"В ответ на ракеты, выпущенные из Газы по израильским мирным жителям ранее вечером, наши истребители только что нанесли удары по ряду объектов ХАМАСа в секторе Газа. ХАМАС будет нести ответственность за действия против израильских гражданских лиц", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что один из объектов использовался "для производства оружия".

Израильские СМИ сообщают, что сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля в городе Ашкелон.

За несколько минут до начала ударов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил группировки в Газе, что они совершают "серьезную ошибку".

"Мы будем агрессивно реагировать на любое нападение на нас и будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля на всех фронтах", – сказал он.

Его заявление было сделано после того, как во вторник вечером израильские военные засекли два ракетных пуска из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги сработали в южном городе Сдерот и соседних общинах. Одна из ракет была перехвачена системой ПРО Железный купол.

Нападение из Газы произошло после протестов тысяч палестинцев на Западном берегу реки Иордан в ответ на недавнее заявление США о том, что они больше не считают, что израильские поселения на палестинских территориях нарушают международное право.

Ранее в ноябре произошло крупнейшее за последние месяцы обострение на границе палестинского анклава после того, как израильские ВВС ликвидировали в Газе командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

После этого территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Большинство ракет были перехвачены. Также в ответ ВВС Израиля наносили удары по объектам "Исламского джихада".

По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов погибли не менее 34 человек.

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