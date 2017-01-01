В Грузии полицейские застрелили друг друга во время ссоры

Между полицейскими вспыхнула ссора, после чего оба достали служебное оружие и стали стрелять друг в друга.

Интерфакс-Азербайджан . В Грузии произошла перестрелка, в результате которой погибли два сотрудника полиции и один человек получил ранение, сообщает в среду, 27 ноября,

Инцидент произошел в поселке Ладжана и, по предварительной информации, полицейские застрелили друг друга.

Оба погибших охраняли здание общественного центра Дома юстиции. Один погиб на месте, а второй скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.

Сообщается, что между полицейскими вспыхнула ссора, после чего оба достали служебное оружие и стали стрелять друг в друга. Что касается раненого, то, по данным СМИ, мужчина получил огнестрельные ранения, пытаясь остановить конфликт и успокоить обоих, его состояние тяжелое.

В прокуратуре заявили журналистам, что расследование начато по статье 108 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Грузии. При этом в ведомстве воздержались говорить на данном этапе о версиях и причинах произошедшего. Прокуратура подтверждает лишь сам факт убийства из огнестрельного оружия двух сотрудников полиции.

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