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Число жертв землетрясения в Албании достигло 27 человек

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За сутки сейсмологи в Албании насчитали 523 афтершока. Магнитуда четырех подземных толчков превысила 4,5.
Спасатели разбирают завалы в городе Тумане
Спасатели разбирают завалы в городе Тумане

Число жертв сильного землетрясения в Албании снова увеличилось и достигло 27 человек. Об этом сообщает издание Koha Jone в среду, 27 ноября.

Ранее сообщалось о 22 погибших. Согласно данным министерства обороны страны, один человек умер в больнице, еще четверых достали из-под обломков зданий.

Число пострадавших в результате землетрясения превысило 650 человек. Из-под завалов удалось спасти 45 человек.

Также сообщается, что за сутки местные сейсмологи насчитали 523 афтершока. При этом магнитуда четырех из них превысила 4,5.

Напомним, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в среду власти объявят чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе – городах, понесших наибольший ущерб.

На Балканах произошло еще одно мощное землетрясение

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Теги: Землетрясения, Албания, магнитуда, погибли, землетрясение, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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