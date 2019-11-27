В США на химзаводе прогремел мощный взрыв
Сила взрыва была такой, что они подумали о сработавшей бомбе, у зданий в радиусе километра вылетели стекла.
В США в городе Порт-Нечес в ночь на среду, 27 ноября, прогремел взрыв на нефтехимическом предприятии по производству бутадиена, который используется при создании каучуков и АБС-пластика, сообщает KFDM News.
Волонтерское пожарное управление призвало жителей, которые находятся в километре от завода TPC, к обязательной эвакуации. Людям пообещали предоставить укрытия.
По словам очевидцев, сила взрыва была такой, что они подумали о сработавшей бомбе, у зданий в радиусе километра вылетели стекла. Тряхнуло дома в радиусе 65 километров от эпицентра ЧП. Даже жители соседнего штата Луизиана сообщили о том, что почувствовали взрыв. Над заводом поднялось пламя высотой в десятки метров. При этом люди опасаются, что дым едкий может быть токсичным.
BREAKING: Explosion rocks Jefferson County— KFDM News (@kfdmnews) November 27, 2019
An explosion and fire is reported at a Jefferson County plant. pic.twitter.com/WXSlrwmaDZ
Напомним, в Багдаде произошла серия взрывов, много жертв.
Еще сообщалось, что в Италии взорвалась фабрика, много жертв.
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