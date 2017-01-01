Грузия впервые стала страной-председателем в Совете Европы

В течение шести месяцев председательства Грузия организует до 20 мероприятий в рамках Совета Европы.

В среду, 27 ноября, Грузия впервые стала председателем в Комитете министров Совета Европы – основном руководящем органе этой организации. Об этом накануне сообщил грузинский МИД на своей странице в Facebook.

Официальная церемония передачи Францией председательства Грузии состоится сегодня в Страсбурге с участием министра иностранных дел этой страны Давида Залкалиани. Период председательства Грузии продлится до 15 мая 2020 года.

Ведомство обозначило четыре основных приоритета Грузии на полгода:

права человека и защита окружающей среды;

привлечение общественности к принятию решений;

дружественная к детям судебная система (с привлечением лучшего опыта реституционного правосудия);

укрепление демократии через образование, культуру и молодежные программы.

В течение шести месяцев председательства Грузия организует до 20 мероприятий в рамках Совета Европы.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обвинил Совет Европы в двойных стандартах из-за возвращения России в ПАСЕ и невозможность накладывать действенные санкции на страны-нарушительницы прав человека.

Напомним, в конце июня ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации. В ответ на это делегация Украины покинула сессию ассамблеи, а Верховная Рада отменила приглашение для наблюдателей на выборах от ПАСЕ.

Также Украина и ряд других стран в знак протеста против возвращения России отказались участвовать в осенней сессии ПАСЕ, которая прошла в начале октября.

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