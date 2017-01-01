В США транспортный коллапс из-за снегопадов

Непогода затруднила движение транспорта в центральной части США, а в ближайшие дни накроет северо-восток страны.

В ряде штатов на северо-востоке США ожидается транспортный коллапс в преддверии Дня благодарения в связи с снегопадами и сильным ветром, сообщает в среду, 27 ноября, АР.

Ожидается, что непогода накроет штаты Южная Дакота, Айова, Мичиган, Миннесота и Висконсин. Сильный ветер может повалить деревья и вызвать проблемы с электроснабжением.

Традиционно перед Днем Благодарения транспортная система США сильно загружена.

Снегопады уже прошли в штатах Колорадо, Вайоминг и Небраска в центральной части США. В некоторых районах на севере Колорадо выпало до метра снега. Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП, спровоцированного непогодой.

В Денвере, столице Колорадо, из-за снега и сильного ветра отменили около трети рейсов из международного аэропорта.

Сложности непогода вызывает и в аэропортах Калифорнии, где идут дожди. В международном аэропорту Окленда на полтора часа пропало электричество, из-за чего отложили несколько рейсов.

Две недели назад рекордные заморозки и сильные снегопады пришли в восточную часть США.

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