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Авиазавод в РФ планирует массовые сокращения из-за украинских санкций

Комментариев: 5
Российские СМИ пишут о предстоящем увольнении 800 из 3000 работников предприятия.
Таганрогский авиазавод
Таганрогский авиазавод
wikipedia.org

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На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Бериева (ТАНТК) в России в 2020 году пройдут массовые сокращения в связи с запретом Украины на поставку в РФ двигателей завода “Мотор Сич“. Об этом пишет российская “Новая газета“.

Речь идет об увольнении почти 800 человек. Всего на предприятии занято около 3000 рабочих. На ТАНТК эту цифру журналистам не подтвердили, но признали, что готовятся к сокращениям целого ряда позиций.

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В 2018 году Украина запретила запорожской компании Мотор Сич продавать России двигатели Д-436, на которых летают так называемые “самолеты-амфибии” Бе-200. Эту модель с 2016 года начали производить на ТАНТК, вложив в модернизацию завода более 2 млрд рублей (около 75 млн грн). В 2017-м планировали выпустить четыре самолета. Стоимость одного - около 1,4 млрд рублей (примерно 53 млн грн).

На двигателях Д-436 производства Мотор Сичи также летают Ан-148 и Ту-334.

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Таганрогский завод хотел заменить украинские двигатели на агрегаты, разработанные совместно с Францией. Но Генпрокуратура РФ запретила ставить на российские самолеты двигатели с комплектующими, которые поставляют страны НАТО.

При этом на ТАНТК им. Бериева отказываются связывать предстоящие увольнения с украинскими санкциями. Там настаивают, что предприятие продолжает работать, развиваться, а предстоящие сокращения не коснутся инженеров и рабочих.

Напомним, четыре страны призвали РФ разблокировать украинские порты на Азове. От России требуют выполнять международные правила и собственные обязательства.

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Теги: Россия, Таганрог, санкции, Мотор Сич, сокращения
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Комментариев (5)
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bolbos    27.11.2019, 12:40
Оценка:  +1
bolbos
чтото автор рупль вообше под плинтус засунул. 2 млрд руп = 75 млн. грн.? рупль то говенный, но не настолько же.
Хитрый-Лис    27.11.2019, 12:33
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Шо значить уволить? Может проще, посадить кадры! И кадры сберегут и за паёк работать будут как с П. Копролёвым.. Опыт принимать от НКВД не нужно.
foster12    27.11.2019, 12:24
Оценка:  +2
foster12
Почему на фото ТУ 95?
Что, сложно найти БЕ 50?
foster12    27.11.2019, 12:25
Оценка:  +2
foster12
Извините БЕ 200
Asmo    27.11.2019, 12:53
Оценка:  0
Asmo
Странно, что этих Бе-200 штук 10 от силы в раше(офиуиально немного больше, но там несколько шарахнулись), это самолёты заточены на тушение пожаров, которые там всё равно не тушат, зачем тогда им столько работников не понятно...
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