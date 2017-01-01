В Греции объявили эвакуацию из-за землетрясения

Пока нет информации о пострадавших или причиненном ущербе. Однако СМИ заявляют об эвакуации на острове.

В Греции возле острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает в среду, 27 ноября, Ekathimerini.

"Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Крита", - говорится в сообщении.

Стихийное бедствие зафиксировано в среду, 27 ноября,утром. Эпицентр землетрясения находился на глубине 56 км в 74 от города Хана.

Пока нет информации о пострадавших или причиненном ущербе. Однако СМИ заявляют об эвакуации на острове.

Отмечается, что толчки также ощутили в городах Аттика и Пелопоннес.

Еще сообщалось, что 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в среду власти объявят чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе – городах, понесших наибольший ущерб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet