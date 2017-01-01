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В Греции объявили эвакуацию из-за землетрясения

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Пока нет информации о пострадавших или причиненном ущербе. Однако СМИ заявляют об эвакуации на острове.
В Греции произошло землетрясение
В Греции произошло землетрясение
 
В Греции возле острова Крит произошло землетрясение магнитудой 6, сообщает в среду, 27 ноября, Ekathimerini.
 
"Мощное землетрясение магнитудой 6 произошло у побережья Крита", - говорится в сообщении.
 
Стихийное бедствие зафиксировано в среду, 27 ноября,утром. Эпицентр землетрясения находился на глубине 56 км в 74 от города Хана.
 
Пока нет информации о пострадавших или причиненном ущербе. Однако СМИ заявляют об эвакуации на острове.
 
Отмечается, что толчки также ощутили в городах Аттика и Пелопоннес.
 
Напомним, число жертв сильного землетрясения в Албании снова увеличилось и достигло 27 человек.
 
Еще сообщалось, что 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в среду власти объявят чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе – городах, понесших наибольший ущерб.

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Теги: Землетрясения, Греция, эвакуация, Крит, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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