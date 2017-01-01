Волна смыла туристку при попытке сделать фото

Женщина сфотографировалась спиной к океану, прислонившись к скале. Волна накрыла девушку с головой.

Неосторожную туристку накрыло мощной волной возле скал во время фотографирования. Об этом сообщает Mirror.



Инцидент произошел в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукасе. Его запечатлели на видео.

На кадрах видно, как женщина позирует возле скалы у самого края океана. Она поворачивается спиной к воде, чтобы ее подруга сделала кадр, и в это время ее накрывает огромная волна.

За кадром слышны испуганные возгласы. Женщина позже призналась, что была уверена в том, что ее подругу ударило прямо о скалу.

Оказалось, что с туристкой все хорошо, она сама выбралась из воды, но поплелась, что потеряла очки.

Накануне сообщалось, что турист чуть не утонул из-за селфи в затопленной Венеции. Также Корреспондент писал о том, что отец потроллил пикантное фото дочери и стал звездой сети.

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