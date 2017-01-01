Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Голосование состоялось на пленарной сессии в Страсбурге в среду, 27 ноября.
За кандидатуры предложенных еврокомиссаров проголосовал 461 депутат, против – 157, воздержались – 89. Всего в голосовании участвовали 707 парламентариев.
Таким образом, новая Еврокомиссия сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря, спустя месяц после ранее назначенного срока.
Ранее на этой неделе Совет Евросоюза утвердил новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава Еврокомиссии. Изначально он должен был приступить к работе 1 ноября.
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