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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

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Новый состав Еврокомиссии сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря.
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европарламента перед голосованием
Урсула фон дер Ляйен выступает на заседании Европарламента перед голосованием

Депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Голосование состоялось на пленарной сессии в Страсбурге в среду, 27 ноября.

За кандидатуры предложенных еврокомиссаров проголосовал 461 депутат, против – 157, воздержались – 89. Всего в голосовании участвовали 707 парламентариев.

Таким образом, новая Еврокомиссия сможет приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря, спустя месяц после ранее назначенного срока.

Ранее на этой неделе Совет Евросоюза утвердил новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава Еврокомиссии. Изначально он должен был приступить к работе 1 ноября.

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Теги: ЕС, депутаты, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Еврокомиссар
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Источник: korrespondent.net

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