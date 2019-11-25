Американец, плюнувший в лицо украинцу, получил оригинальное наказание

Суд вынес необычный приговор.

В американском городе Портленд гражданина США, который плюнул в лицо украинскому иммигранту, заставили написать эссе о трудностях жизни мигрантов.

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Такой оригинальный приговор вынес местный суд, который рассматривал это дело.

Об этом пишет New York Times.

Сообщается, что украинец, который работает продавцом машин, попросил 37-летнего мужчину убрать мусор за собой. Тот начал угрожать, что порезал его и плюнул в лицо. Также американец сказал, чтобы украинец убирался в свою страну.

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Суд обязал обидчика отсидеть в тюрьме 90 суток, а также до марта написать эссе на 500 слов о жизни мигрантов.

Я не прошу вас сосредоточиться на какой-то конкретной стране. Я хочу, чтобы вы представили себя на их месте и написали сочинение о преграды, которые попадаются на их пути, - прокомментировал судья приговор.

Напомним, студентка в Польше публично унизила украинку. Девушку наказали за оскорбление украинки.

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