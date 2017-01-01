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Меркель о нато: Важнее, чем во времена холодной войны

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По словам канцлера, пока Европа не может защищаться самостоятельно, а должна возлагаться на трансатлантический союз.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель посвятила значительную часть своего выступления в Бундестаге теме НАТО, сообщает в среду, 27 ноября, Укринформ.
 
"Сохранение (содержание) НАТО для нас сегодня важнее, чем во времена холодной войны, или по крайней мере столь же важно, как и во время холодной войны", - заявила она.
 
По словам канцлера, пока Европа не может защищаться самостоятельно, а должна возлагаться на трансатлантический союз.
 
"Мы видим каждый день новые гибридные угрозы, в том числе и со стороны России", - заявила Меркель, говоря о странах Балтии и немецких солдат, расположенных там.
 
Меркель напомнила о 2014 году, об "аннексии Крыма Россией и вторжении на востоке Украины" и следующих решениях НАТО сконцентрироваться на безопасности в условиях, когда нападения происходят на ее границах. 
 
Именно тогда страны-члены обязались повысить оборонные расходы до 2% ВНП, и Германия с тех пор "движется в том направлении". Бюджетом на следующий год на эту статью предусмотрено 1,42%, отметила канцлер, напомнив, что на момент саммита в Уэльсе цифра составляла 1,18%. К 2024 году показатель будет доведен до 1,5%, а 2% - к началу 2030-х.
 
Глава правительства уверена, что Германия обязана брать на себя больше ответственности за НАТО, работать над единством НАТО. В этом контексте Меркель отметила, что хотя Турция и является "трудным партнером", она обязательно должна содержаться в альянсе по геостратегическим причинам.
 
Напомним, также на заседании бундестага 27 ноября Ангела Меркель заявила, что не собирается покидать должность канцлера.
 

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Теги: НАТО, Германия, Меркель, ФРГ
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Источник: korrespondent.net

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