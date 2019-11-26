Трактористы заблокировали подъезды к Парижу

Фермеры перекрыли дороги к городу, аэропорту, а также заехали в центр столицы, где проходит акция протеста против ухудшения условий их работы.

Во Франции сельхозпроизводители на тракторах в среду, 27 ноября, фактически блокировали дороги, ведущие в Париж. Таким образом они протестуют против ухудшения условий для их работы, как из-за требований международных организаций, так и из-за решений местных властей, сообщает Le Figaro.

По данным Федерации национальных профсоюзов сельхозпроизводителей, в акции участвуют 10 000 человек на 1500 тракторах. Не менее 250 тракторов уже появились в Париже и направляются к проспекту Фоша - месту проведения митинга.

Часть протестующих не поедет в Париж, а собирается блокировать дороги вокруг столицы, в частности, трассу между городом и аэропортом Шарля де Голля.

Трактористы блокируют дороги, связывающие Париж и другие крупные города. Кроме того, часть участников акции направляются в сторону международного аэропорта Шарль-де-Голль.

Протестующие выступают против международных соглашений о свободе торговле, против внутренних директив, которые ограничивают их работу, против конкуренции со стороны импортной продукции. Также они недовольны неполным применением принятого в 2018 году закона Egalim, который должен защищать интересы фермеров и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.

Les agriculteurs en col`ere en route pour Paris, plusieurs cort`eges, celui au d'epart de Senlis compte plusieurs centaines de tracteurs.



Direct sur @brutofficiel dans la matin'ee. pic.twitter.com/39QFq8Hgh9 — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 27, 2019

Напомним, во Франции также продолжаются акции протеста "желтых жилетов". Так, в субботу, 16 ноября, около 28 тысяч человек приняли участие в акциях. Напомним, эти акции проходят с ноября прошлого года. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента.

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