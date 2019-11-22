В деле о смерти кей-поп-звезды Гу Хары появились новые подробности
Полиция сообщила, что в деле смерти южнокорейской певицы и актрисы Гу Хары появились новые подробности, пишет Daily Mail.
По словам следователей, на столе в гостиной знаменитости была найдена записка. В тексте кей-поп-звезда "пессимистично высказывалась о своей жизни".
Несмотря на новый факт, правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и пока официально не говорят о том, что девушка покончила жизнь самоубийством.
Отметим, что Гу Хара год назад оказалась втянута в громкий скандал. Ее экс-бойфрэнд начал ее шантажировать и грозился продать желтой прессе ее интимные снимки.
Напомним, что 28-летнюю певицу нашли мертвой в ее доме в Сеуле 24 ноября. Последним постом в Instagram-аккаунте звезды была ее фотография с обычной подписью, в которой она пожелала своим подписчикам спокойной ночи.
Напомним, что фитнес-модель найдена мертвой у себя дома.
Также Корреспондент.net писал, что мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями.
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