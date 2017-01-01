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В Гонконге продали участок земли за рекордные деньги

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Площадку под коммерческую застройку размером почти 60 тыс. кв. м продали за $5,4 млрд. На торгах победил гонконгский гигант в сфере недвижимости Sun Hung Kai Properties.
Участок земли в Гонконге продан за рекордные $5,4 млрд
Участок земли в Гонконге продан за рекордные $5,4 млрд

В Гонконге на правительственном аукционе был продан самый дорогой участок земли за 42,23 млрд гонконгских долларов ($5,4 млрд). Об этом со ссылкой на департамент землепользования Гонконга сообщает ТАСС в среду, 27 ноября.

Речь идет о площадке под коммерческую застройку размером почти 60 тыс. кв. м. Она расположена в западной части полуострова Коулун по соседству с вокзалом новой скоростной железной дороги в материковый Китай.

Победителем торгов стал гонконгский гигант в сфере недвижимости Sun Hung Kai Properties. Приобретенный им участок предназначен для постройки офисных зданий, отелей и торговых помещений.

Доходы от продажи земли с правительственных аукционов - важнейший источник поступлений в бюджет для администрации Гонконга. До сих пор самым дорогим здесь считался земельный участок на месте старого аэропорта Кай Так. Он ушел с молотка в прошлом году за $3,2 млрд и достался этой же компании.

Гонконгский рынок коммерческой недвижимости считается самым дорогим в мире. Рекордные цены на жилье, офисные и торговые помещения риэлторы объясняют нехваткой свободной земли и предложений при высоком спросе, в том числе со стороны инвесторов с материковой части Китая.

Напомним, что ранее самолет Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс. Общее время полета Boeing 787-9 Dreamliner превысило 19 часов. Самолет преодолел 17 тысяч 800 километров.

Также сообщалось, что в Индии создали рекордно дорогой шоколад. Предыдущий рекорд по цене составлял 5700 долларов за килограмм. Новый рекордсмен попал в Книгу Гиннеса.

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Теги: рекорд, Земля, торги, Гонконг, аукцион., продажа
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Источник: korrespondent.net

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