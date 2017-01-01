ОЗХО включила Новичок в перечень запрещенных химикатов
Государства-члены Организации по запрещению химического оружия поддержали включение нервного агента Новичок в Конвенцию по запрещению химического оружия. Об этом сообщает AP.
Решение о включении нервно-паралитического вещества Новичок в Конвенцию по химическому оружию было принято консенсусом на ежегодном совещании 193 государств-членов организации. Новичок присоединяется к таким агентам, как зарин, рицин и иприт, в так называемом Списке 1 Конвенции.
Это изменение, которое вступит в силу через 180 дней, было предложено Соединенными Штатами, Канадой и Нидерландами. В течение нескольких месяцев обсуждений, предшествовавших встрече на этой неделе, Россия сначала возражала против предлагаемых изменений, но позже сняла возражения после того, как она также предложила добавить химические вещества в запретный список. Предложение Москвы также было принято консенсусом.
Конвенция, запрещающая производство и применение химического оружия, вступила в силу в 1997 году.
Новичок был разработан Советским Союзом во время холодной войны.
Лондон уверен в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.
При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.
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