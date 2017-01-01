Число жертв землетрясения в Албании возросло до 35 человек

Около 45 человек удалось извлечь живыми из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются.



Власти Албании обнародовали уточненные данные о числе погибших в результате мощного землетрясения, сообщает Albanian Daily News.

Число жертв землетрясения достигло 35 человек, более 650 получили ранения.

Спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов около 45 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 658 пострадавших.

Напомним, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Правительство страны объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet