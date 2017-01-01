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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 35 человек

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Около 45 человек удалось извлечь живыми из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Растет число жертв землетрясения в Албании
Растет число жертв землетрясения в Албании


Власти Албании обнародовали уточненные данные о числе погибших в результате мощного землетрясения, сообщает Albanian Daily News.

Число жертв землетрясения достигло 35 человек, более 650 получили ранения.

Спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов около 45 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 658 пострадавших. 

Напомним, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4.  Правительство страны объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо.

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Теги: Землетрясения, Албания, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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