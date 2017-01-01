У православных христиан начался Рождественский пост

На весь период Рождественского поста рекомендуется отказаться от продуктов животного происхождения.



У православных верующих начинается Рождественский пост, который продлится с 28 ноября до 7 января – в праздник Рождества Христова.

Цель поста – духовное очищение человека, чтобы с чистым сердцем встретить Рождество.

По сравнению с Великим постом Рождественский не такой строгий. На весь период поста рекомендуется отказаться от продуктов животного происхождения – мяса, молока и молочных продуктов. Рыбу разрешается есть в субботу и воскресенье вплоть до 2 января, а также в большие праздники.

Традиционно в первый день поста готовят кутью и угощают ею гостей.



Самые строгие дни поста приходятся в последнюю неделю перед Рождеством. Максимально строгий пост необходимо соблюдать в Сочельник – 6 января. Ранее сообщалось, что в Киеве Новый год в Киеве пройдет в немецком стиле. Кроме того, Кабинет министров принял распоряжение с рекомендациями о новогодних выходных.

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