Экс-президента Бразилии осудили на 17 лет за коррупцию

Бывшему бразильскому лидеру Инасиу Лула да Силва увеличили срок до 17 лет и одного месяца.



Суд в Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Он осужден на 17 лет и один месяц лишения свободы, сообщают зарубежные СМИ.



Это уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде одного года и семи месяцев тюремного заключения.



Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса.

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