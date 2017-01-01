Экс-президента Бразилии осудили на 17 лет за коррупцию
Бывшему бразильскому лидеру Инасиу Лула да Силва увеличили срок до 17 лет и одного месяца.
Суд в Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции бывшему президенту Луису Инасиу Луле да Силве. Он осужден на 17 лет и один месяц лишения свободы, сообщают зарубежные СМИ.
Это уже второй приговор во второй судебной инстанции по обвинениям в коррупции. Ранее его признали виновным по другому делу, назначив наказание в виде одного года и семи месяцев тюремного заключения.
Напомним, в январе 2018 года Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к заключению под стражу на срок 12 лет и один месяц по обвинению в коррупции и отмывании денег.
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Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса.
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