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Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

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Сотрудники диппредставительства были эвакуированы в последнюю минуту перед штурмом и не пострадали.
Ирак охвачен протестами
Ирак охвачен протестами

Митингующие в Ираке штурмовали иранское консульство в Наджафе, они подожгли здание, передает Reuters
 
Сотрудники диппредставительства были эвакуированы в последнюю минуту перед штурмом. Местные ввели комендантский час после инцидента. 
 
"Мы требуем реформ, мы требуем положить конец коррупции", – заявил один из протестующих в Басре. 
 
Протесты начались в Багдаде 1 октября и распространились на южные города Ирака. 

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Протестующие обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. По последним данным, число погибших во время протестов достигло 111 человек.

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Теги: Ирак, Иран, протесты, пожар, консульство
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Источник: korrespondent.net

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