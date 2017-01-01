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Трамп подписал закон против нарушения прав человека в Гонконге

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Документ предоставляет Белому дому право введения санкций в отношении лиц, которые причастны к нарушениям прав человека.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп


Закон О защите прав человека и демократии в Гонконге подписал президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома в четверг, 28 ноября.

Закон предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге.

Кроме того, Трамп подписал закон о запрете поставок в Гонконг некоторой полицейской экипировки.

"Мы прибегаем к законам в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия", –говорится в сообщении.

Напомним,с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.

Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Кроме того, они призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

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Теги: Права человека, США, Трамп, Гонконг
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Источник: korrespondent.net

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