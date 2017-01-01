Гегемония в чистом виде: Китай отреагировал на закон США по Гонконгу

В Поднебесной уверены, что подписание документа является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и Гонконга.

Китай отреагировал на подписание закона о правах человека в Гонконге Трампом



Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КНР в четверг, 28 ноября.



В ведомстве подобное поведение Вашингтона назвали "проявлением гегемонии в чистом виде".



В заявлении МИД КНР сказано, что данный закон является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений.







В Китае отреагировали на результаты выборов в Гонконге В сообщении подчеркивается, что в подобном законе нет необходимости и оснований, и что он может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet