Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гегемония в чистом виде: Китай отреагировал на закон США по Гонконгу

Комментариев: 0
В Поднебесной уверены, что подписание документа является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и Гонконга.
Китай отреагировал на подписание закона о правах человека в Гонконге Трампом
Китай отреагировал на подписание закона о правах человека в Гонконге Трампом

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КНР в четверг, 28 ноября.
 
В ведомстве подобное поведение Вашингтона назвали "проявлением гегемонии в чистом виде".
 
В заявлении МИД КНР сказано, что данный закон является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений.
 
В сообщении подчеркивается, что в подобном законе нет необходимости и оснований, и что он может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга.

Напомним, Трамп подписал закон О защите прав человека и демократии в Гонконге, а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, Гонконг, протесты в Гонконге
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь