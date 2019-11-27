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Джулиани предлагал услуги политикам Украины – СМИ

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Адвокат американского президента Рудольф Джулиани вел консультации о возможном оказании услуг властям Украины.
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани


Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани неоднократно пытался сделать политиков Украины своими клиентами, сообщает The New York Times.

Отмечается, что в этом участвовали и другие адвокаты. Одно предложение, подписанное Джулиани, касалось Министерства юстиции Украины. Бывший мэр Нью-Йорка был готов помочь украинским властям отыскать украденные деньги в обмен на выплату его фирме 300 тысяч долларов.

В другом предложении адвокат Трампа был готов представлять бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. Речь шла об "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины". В обмен адвокат Джулиани ожидал выплаты 200 тысяч долларов.

Напомним, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Теги: Украина-США, адвокат, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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