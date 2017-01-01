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Посла США при ЕС обвинили в сексуальных домогательствах

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Сразу три женщины заявили, что американский дипломат целовал или пытался сделать это без их согласия.
Посол США в ЕС Гордон Сондленд
Посол США в ЕС Гордон Сондленд

Сразу три женщины обвинили в сексуальных домогательствах посла США при ЕС Гордона Сондланда, который является одним из ключевых свидетелей в расследовании дела об импичменте президента Дональда Трампа, пишет The Hill.
 
Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что Сондланд целовал или пытался сделать это без их согласия, а после получения отказов посол якобы чинил им препоны в профессиональном смысле.
 
Женщины утверждают, что все это было еще до того, как Сондланда назначили послом. Сам дипломат все обвинения категорически отрицает.

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Напомним, ранее премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах.

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Теги: посол, обвинения, сексуальные домогательства, посол США
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Источник: korrespondent.net

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