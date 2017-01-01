На химзаводе в США прогремел новый взрыв

Власти провели эвакуацию из-за высокой опасности новых взрывов. Пожарные борются с распространением огня.

Второй взрыв за полсуток прогремел в среду, 27 ноября, на химическом предприятии неподалеку от Хьюстона, одного из крупнейших промышленных центров американского штата Техаса, сообщает CNN.

"Еще один взрыв прогремел во второй половине дня среды на Техасском химическом заводе близ Хьюстона, где продолжают гореть химикаты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первый взрыв на заводе TPC Group прогремел около 1:00 ночи по местному времени. В результате получили ранения по меньшей мере три человека. Кроме того, пострадала инфраструктура городка Порт-Нечес.

Второй взрыв произошел примерно через 12 часов. Местная власть обеспечила обязательную эвакуацию в радиусе 6,5 км от химзавода из-за высокой опасности новых взрывов.

Руководство комбината прилагает усилия, чтобы сохранить неповрежденными резервуары с химикатами, которые находятся в непосредственной близости от места аварии. Пожарные борются с распространением огня.

Причину взрывов выясняет следствие.

Ранее сообщалось, что в Италии взорвалась фабрика фейерверков, четыре человека погибли.

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