Польку могу отправить за решетку за жестокое оскорбления украинки

Студентка-медик может загреметь в тюрьму.

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Правоохранительные органы Польши заинтересовались видео студентки, которая публично оскорбляла украинку. В частности, Районная прокуратура города Ольштын начала расследование по делу девушки, которая обнародовала оскорбительное видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки.

Об этом сообщает TVN.

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Представитель прокуратуры Кшиштоф Стодольны Больше сообщил журналистам, что прокуратура ищет доказательства по этому делу. До сих пор не установлена личность женщины, которую матерно обругала полька, назвав ее “еб*ной уборщицей”. Также точно неизвестно гражданство потерпевшей.

Также Стодольны отметил, что девушка, которая позволила себе публичные оскорбления и демонстрацию неприязни по национальному признаку, может получить наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, студентка в Польше публично унизила украинку. Девушку наказали за оскорбление украинки.

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