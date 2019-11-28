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Польку могу отправить за решетку за жестокое оскорбления украинки

Комментариев: 1
Студентка-медик может загреметь в тюрьму.
Девушке грозит 3 года тюрьмы
Девушке грозит 3 года тюрьмы
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Правоохранительные органы Польши заинтересовались видео студентки, которая публично оскорбляла украинку. В частности, Районная прокуратура города Ольштын начала расследование по делу девушки, которая обнародовала оскорбительное видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки. 

Об этом сообщает TVN

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Представитель прокуратуры Кшиштоф Стодольны Больше сообщил журналистам, что прокуратура ищет доказательства по этому делу. До сих пор не установлена личность женщины, которую матерно обругала полька, назвав ее “еб*ной уборщицей”. Также точно неизвестно гражданство потерпевшей.

Также Стодольны отметил, что девушка, которая позволила себе публичные оскорбления и демонстрацию неприязни по национальному признаку, может получить наказание в виде трех лет лишения свободы. 

Напомним, студентка в Польше публично унизила украинку. Девушку наказали за оскорбление украинки.

 

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Теги: Польша, скандал, ксенофобия, украинка
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Комментариев (1)
LERMI_    28.11.2019, 10:00
Оценка:  -1
LERMI_
наіщо в тюрьму? за нелестні слова про вищу націю на кіл суч.ару!
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