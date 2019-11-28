Макрон заинтересован предложением Путина о ракетах

Французский лидер считает, что предложение Путина по мораторию на размещение ракет в Европе заслуживает "тщательного изучения".

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов отказаться от официальной позиции НАТО и рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что французский лидер заявил об этом в письме Путину.

Макрон в письме указал, что предложение Кремля заслуживает "тщательного изучения". С этой целью он предлагает двусторонние и многосторонние обсуждения со всеми государствами этого вопроса.

Члены НАТО до сих пор отклоняли российское предложение. Генсек альянса Йенс Столтенберг неоднократно описывал мораторий как "невозможный".

Ранее сообщалось, что президент России направил странам-членам НАТО и другим странам послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. В частности, послание получили в Китае, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, США официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале августа, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет. После чего США испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров.

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