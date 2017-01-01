Европол задержал 79 человек за мошенничество с авиабилетами

Операция состоялась в более чем 200 аэропортах мира при участиии 56 авиакомпаний, 12 онлайн-турагентств и 60 государств.

Полицейская служба Евросоюза Europol арестовала 79 человек, подозреваемых в поездках по авиабилетам, купленным с использованием украденных, взломанных или поддельных данных кредитных карт. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что злоумышленников задержали в ходе 12-й межправительственной операции в рамках Global Airline Action Days (GAAD), которая состоялась в более чем 200 аэропортах мира в период с 18 по 22 ноября. В мероприятии приняли участие 56 авиакомпаний, 12 онлайн-турагентств и 60 государств.

Полицейской службе ЕС удалось обнаружить 150 подозрительных транзакций, а также пересечь попытки незаконного пересечения границ, использования поддельных удостоверений личности и похищения ребенка.

Указано, что количество случаев мошенничества с использованием кредитных карт значительно увеличилось на территории ЕС за последние несколько лет. По их оценкам, убытки авиационной отрасли достигают порядка одного миллиарда долларов в год.

Напомним, в октябре Европол арестовал 60 интернет-мошенников. В международной операции по поиску злоумышленников приняли участие Колумбия и 18 европейских стран.

Ранее Европол провел крупную операцию против спортивного допинга. Задержания подозреваемых и обыски проводились в 23 странах Евросоюза и еще 10 государствах за пределами ЕС.

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