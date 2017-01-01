КНДР снова запустила неопознанные снаряды

Снаряды были выпущены из южной части провинции Хамген в воды Японского моря. КНДР в 13-й раз провела испытания оружия.

Северная Корея провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на данные комитета начальников штабов Южной Кореи в четверг, 28 ноября.

"Снаряды были выпущены из районов Йонпо на востоке южной части провинции Хамгён в воды около восточного побережья", – говорится в сообщении JCS.

При этом военные пока не могут идентифицировать запущенные снаряды.

Также данные о пусках со стороны КНДР подтвердила японская служба безопасности на море.

Указано, что это уже 13-й раз в этом году, когда Северная Корея провела испытание оружия, причем последний испытательный запуск состоялся 31 октября.

Также сообщалось, что КНДР начала испытания сверхкрупной многоцелевой ракетной установки

А в начале октября КНДР подтвердила информацию об успешном тестовом пуске баллистической ракеты нового типа Букгыксон-3 с подводной лодки.

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