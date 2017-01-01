"Шакал": В РФ школьник обматерил Путина и поплатился

Инцидент произошел в Курске.

В российском городе Курс школьник жестоко обозвал Путина “шакалом” и “пида**сом”. После этого его наказали.

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Об этом МБХ медиа.

Сообщается, что школьника оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за комментарии о Владимире Путина в социальной сети "ВКонтакте".

Известны также детали дела. По предварительной информации, школьник разместил в разделе "Записи" во "ВКонтакте" картинки, на которых на розовом фоне черным шрифтом написал: "Путин и его правительство - п*****сы сказочные", а также "Путин - e****й шакал".

Наши ходатайства не были приняты, одним словом - цирк, сообщил парень журналистам.

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Он также отметил, что это решение суда будет обжаловано.

К слову, этого же школьника ранее оштрафовали на тысяч рублей за публикацию отрывка мультфильма "Том и Джерри" по статье о демонстрации нацистской символики. Дело в том, что на теле Тома был размещен красный флаг со свастикой, а на месте Джерри - флаг с серпом и молотом. В финале видео Джерри побеждал Тома под звук гимна СССР.

Напомним, оккупанты назначили омбудсменом Крыма мать скандального дуэта AnnaMaria. Назначенная на этот пост Лариса Опанасюк ранее была вице-премьером в оккупационном правительстве Крыма.

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