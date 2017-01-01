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Литва осудила "российский Крым" в картах Apple

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Глава литовского МИДа назвал такие действия "невежеством".
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
wikimedia.org

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Литва разделяет возмущение Украины действиями компании Apple, которая обозначила в своих приложениях Крым в качестве российской территории. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Мы присоединяемся к Украине, которая выразила разочарование подходом Apple для обозначения Крыма как России. Мы призываем Apple отказаться от этой невежественной точки зрения, поскольку статус-кво в Крыму не изменился: его все еще оккупирует Россия, это украинская земля, в этой войне до сих пор гибнут люди, - написал Линкявичюс.

Напоминаем, ранее стало известно, что в сервисах Apple, которыми пользуются граждане РФ, оккупированный Крым теперь отображается как территория России. Пользователи со всего остального мира по-прежнему видят его как территорию Украины. Украинский МИД выразил возмущение таким подходом американских предпринимателей.

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Теги: Литва, Apple, Крым, Россия
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