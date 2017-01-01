"Для них наш язык - "русский", отмечает координатор всемирного движения Free Hong Kong Center.

С китайской версии официального сайта ссылка есть только на русскоязычную страницу facebook/kharytonovarthur

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Посольство Китайской народной республики не имеет страницы на украинском языке.

Об этом сообщил главный координатор всемирного движения Free Hong Kong Center Артур Харитонов.

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“Для всех фанатов КНР, и особенно Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, подписавшего новые соглашения про “ріпак“ из украинских земель, который мы знаем лучше под словом “рапс“, хочу рассказать. Посольство коммунистического Китая не имеет страницы на украинском языке. Для них наш язык - “русский“, - возмущается Харитонов.

Он также уточнил, что “при этом страница на китайском языке ведется постоянно, что означает, что сайт официальный. На ней также есть только одна ссылка - на русскоязычную страницу“.

Для китайцев язык жителей Украины - "русский" facebook/kharytonovarthur

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Как сообщалось 7 ноября, в Японию не пустили с гастролями крымскую саксофонистку из-за паспорта РФ.

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