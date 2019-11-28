Кремль посоветовал США не писать твиты о Донбассе, а помочь материально

Мария Захарова решила объяснить американскому руководству, что ему нужно делать и чего не делать.

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США следовало бы отправлять на Донбасс гуманитарную помощь вместо того, чтобы комментировать в социальных сетях вопрос мирного урегулирования на востоке Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге, пишут российские СМИ.

Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь, но вот хотели бы рекомендовать, — сказала Захарова журналистам.

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Она отметила, что российские “гуманитарные конвои“ на Донбасс встречают резкое неприятие в Украине, и предположила, что отправка гуманитарной помощи из США не вызвала бы протестов украинского руководства.

Кто же против, чтобы Соединенные Штаты направили продовольствие, медикаменты, вещи? Есть прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи и проявления настоящей заботы о населении, — пояснила официальный представитель российского МИД.

Напомним, Россия отправила на Донбасс очередной “гумконвой“. Колонна грузовиков с багажом более 580 тонн выехала из Ростова-на-Дону в сторону российско-украинской границы.

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