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Кремль посоветовал США не писать твиты о Донбассе, а помочь материально

Комментариев: 22
Мария Захарова решила объяснить американскому руководству, что ему нужно делать и чего не делать.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Инстаграм М.Захаровой

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США следовало бы отправлять на Донбасс гуманитарную помощь вместо того, чтобы комментировать в социальных сетях вопрос мирного урегулирования на востоке Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге, пишут российские СМИ.

Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь, но вот хотели бы рекомендовать, — сказала Захарова журналистам.

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Она отметила, что российские “гуманитарные конвои“ на Донбасс встречают резкое неприятие в Украине, и предположила, что отправка гуманитарной помощи из США не вызвала бы протестов украинского руководства.

Кто же против, чтобы Соединенные Штаты направили продовольствие, медикаменты, вещи? Есть прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи и проявления настоящей заботы о населении, — пояснила официальный представитель российского МИД.

Напомним, Россия отправила на Донбасс очередной “гумконвой“. Колонна грузовиков с багажом более 580 тонн выехала из Ростова-на-Дону в сторону российско-украинской границы.

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Теги: Захарова, Россия, США, Донбасс, гуманитарная помощь, гумконвой
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Комментариев (22)
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Іван-Сірко    28.11.2019, 16:42
Оценка:  -1
Іван-Сірко
Украине нужна своё Ядерное оружие, тогда никакая Ордаа не будет людей убивать.
Іван-Сірко    28.11.2019, 16:39
Оценка:  -2
Іван-Сірко
Это тот Кремль , который расьебвл Донбасс, а теперь хочет чтобы Американцы его восстановили?
Іван-Сірко    28.11.2019, 16:38
Оценка:  -3
Іван-Сірко
Мария Захарова -это Эва Браун
Антибес    28.11.2019, 15:58
Оценка:  +1
Антибес
Так США и так отправляют на Донбасс"помощь"в виде вооружений и боеприпасов,которые наши"герои"благополучно "отправляют"в ЛДНР,убивая и калеча украинцев там проживающих.
WTF2wtf    28.11.2019, 16:03
Оценка:  -5
WTF2wtf
Российские оккупанты опять невиноватые со всех сторон в том, что россия оккупировала часть Украины и ведет там войну?
WTF2wtf    28.11.2019, 16:08
Оценка:  -8
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos,
по жизни придавленный Абрамсом шизоид-украинофоб из раши ...
Антибес    28.11.2019, 16:13
Оценка:  +8
Антибес
Старушка Виолетта,кто такой Boxerogos?И кто тебе,упоротой чупакабре,сказал что я"из раши"?Я в Украине прекрасно живу.Или у тебя есть доказательства обратного?Тогда предоставь эти доказательства.Или я тебя снова пошлю на xyй за голословное балобольство.)))))
WTF2wtf    28.11.2019, 16:34
Оценка:  -3
WTF2wtf
Шизоидного бота-украинофоба на россии не только Абрамсом придавило, но и бабушки преследуют ... дебил упоротый.
Только скакать и остается дауну по десяткам аккаунтов ...
fulminate    28.11.2019, 15:38
Оценка:  -5
fulminate
Ну в таком случае и я дам совет кремлю - убирайтесь с донбасса и оно само как-то нормализуется без вашего активного участия и без ваших советов. Так и было до 2014 года...
Nesdeshniy    28.11.2019, 16:21
Оценка:  +5
Nesdeshniy
У Кремля есть официальный сайт, пиши, а вот тебе убожество совет, заберите с Донбасса своих укрофашистов и "кончайте" их во рвах, тогда получите прощение.......
WTF2wtf    28.11.2019, 16:28
Оценка:  -4
WTF2wtf
Это пишет упоротый нацист, который сам воевал на стороне российских оккупантов на Донбасе и убивал украинцев просто за какие-то лозунги российского недоцарька ...
Скачи нахyй, упоротый ублюдок
Said-diamond777    28.11.2019, 15:24
Оценка:  -3
Said-diamond777
Да уж. Извините за тавтологию - Если бы Расея не направляла "гуманитарную помощь" в виде оружия , не было б необходимости в гуманитарной помощи
WTF2wtf    28.11.2019, 15:12
Оценка:  -1
WTF2wtf
Оккупанты "рекомендуют" другим помогать россии в содержании оккупированных ей регионов ...
Самим российским оккупантам на порядок дешевле кидать оккупированному региону жалкие подачки в виде каких-то путинских гумковноев, чем просто нормально финансировать его ... при этом оккупанты еще и "пиарятся"
tulchanin    28.11.2019, 15:34
Оценка:  +2
tulchanin
Тык а чеж Украина против даже "жалких подачек" ? Пусть лучше с голоду помрут "оккупированные украинцы", ведь тогда можно радостно будет на РФ возложить за это ответственность ?
WTF2wtf    28.11.2019, 16:02
Оценка:  -7
WTF2wtf
Вся ответственность и так на оккупантах ... лицемеры убогие.
Чего россия не хочет просто нормально финансировать оккупированный ей Донбасс? Там не люди для президента россии?
WTF2wtf    28.11.2019, 16:04
Оценка:  -7
WTF2wtf
Какого тогда вообще президент россии ведет эту войну и не дает региону нормально жить?
tulchanin    28.11.2019, 16:26
Оценка:  +4
tulchanin
WTF2wtf
Так вопрос не про ответственность, ну не хочет РФ их финансировать, злая злая РФ.
Но почему ТЫ не хочешь чтоб украинцев Донбасса хотя бы "подкармливали" ? Почему Украина ругает гумконвои , без них было бы лучше ? Лучше чтоб и США не помогало Донбассу, пусть местные голодают ?
Лицемер...
WTF2wtf    28.11.2019, 16:30
Оценка:  -5
WTF2wtf
Какого бот оккупантов снова приписывает другим свои фантазии?
Я писал что для оккупанта на порядок дешевле вкидывать жалкие подачки в виде "гумконвоев" вместо нормального финансирования захваченного региона ... что россия и делает.
WTF2wtf    28.11.2019, 16:32
Оценка:  -4
WTF2wtf
Донбассу было бы несравнимо лучше без этой путинской войны и оккупации, он и сейчас жил бы не хуже той же Одессы ... но самим оккупантам насрать ведь на любые проблемы от их агрессии и снисходительно-пренебрежитель ного отношения к захваченному региону.
tulchanin    28.11.2019, 16:41
Оценка:  0
tulchanin
WTF2wtf
Было бы, если бы...и без "майдана" Украине было бы лучше, судя по уровню жизни. Но какая разница что было бы... "маем шо маем".
Война есть, РФ не уйдет, финансирования не будет.
Так что лучше: гумконвои от РФ и США или вообще без "подачек" ? Почему Украина противится гумконвоям ?
Хитрый-Лис    28.11.2019, 15:11
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Шавка ШАКАЛА.
Антибес    28.11.2019, 15:59
Оценка:  +4
Антибес
Довольно самокритично,старушка Виолетта.)))))
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