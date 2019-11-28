Кремль посоветовал США не писать твиты о Донбассе, а помочь материально
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США следовало бы отправлять на Донбасс гуманитарную помощь вместо того, чтобы комментировать в социальных сетях вопрос мирного урегулирования на востоке Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге, пишут российские СМИ.
Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь, но вот хотели бы рекомендовать, — сказала Захарова журналистам.
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Она отметила, что российские “гуманитарные конвои“ на Донбасс встречают резкое неприятие в Украине, и предположила, что отправка гуманитарной помощи из США не вызвала бы протестов украинского руководства.
Кто же против, чтобы Соединенные Штаты направили продовольствие, медикаменты, вещи? Есть прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи и проявления настоящей заботы о населении, — пояснила официальный представитель российского МИД.
Напомним, Россия отправила на Донбасс очередной “гумконвой“. Колонна грузовиков с багажом более 580 тонн выехала из Ростова-на-Дону в сторону российско-украинской границы.
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Самим российским оккупантам на порядок дешевле кидать оккупированному региону жалкие подачки в виде каких-то путинских гумковноев, чем просто нормально финансировать его ... при этом оккупанты еще и "пиарятся"
Чего россия не хочет просто нормально финансировать оккупированный ей Донбасс? Там не люди для президента россии?
Так вопрос не про ответственность, ну не хочет РФ их финансировать, злая злая РФ.
Но почему ТЫ не хочешь чтоб украинцев Донбасса хотя бы "подкармливали" ? Почему Украина ругает гумконвои , без них было бы лучше ? Лучше чтоб и США не помогало Донбассу, пусть местные голодают ?
Лицемер...
Я писал что для оккупанта на порядок дешевле вкидывать жалкие подачки в виде "гумконвоев" вместо нормального финансирования захваченного региона ... что россия и делает.
Было бы, если бы...и без "майдана" Украине было бы лучше, судя по уровню жизни. Но какая разница что было бы... "маем шо маем".
Война есть, РФ не уйдет, финансирования не будет.
Так что лучше: гумконвои от РФ и США или вообще без "подачек" ? Почему Украина противится гумконвоям ?