В ЕС огласили чрезвычайное климатическое положение

При обсуждении проекту резолюции консервативные депутаты, в частности, из Германии критиковали употребление словосочетания "чрезвычайное положение".

Европейский парламент объявил "климатическое чрезвычайное положение" в Евросоюзе, сообщает в четверг, 28 ноября, DW.

За соответствующую резолюцию проголосовали 429 евродепутатов, 225 высказались против. Европарламент призвал Еврокомиссию и государства-члены ЕС принимать больше мер для защиты климата.

При обсуждении проекту резолюции консервативные депутаты, в частности, из Германии критиковали употребление словосочетания "чрезвычайное положение". Впрочем, их предложение использовать формулировку "неотложная необходимость защиты климата" не было поддержано большинством.

В Европе более тысячи административных единиц объявили "климатическое чрезвычайное положения", несмотря на последствия изменений климата, и таким образом закрепили защиту окружающей среды как приоритет для работы местных органов власти. Так, в сентябре соответствующее решение принял парламент Австрии. В Германии такие решения приняты властями 43 городов, в частности Кельна, Констанца, Лейпцига и Висбадена. В 2019 году к этому движению присоединились также города Ирландии, Португалии и Франции.

В мире первыми климатическое чрезвычайное положение объявили города в Австралии (2016 года), США (2017 года) и Канаде (2018).

В Германии в 500 населенных пунктах на 29 ноября запланировано проведение очередной акции движения FridaysForFuture. Организаторы ожидают сотни тысяч участников.

Со 2 по 13 декабря в Мадриде состоится нынешняя Климатическая конференция ООН.

Ранее тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата. Они подчеркнули, что климатическая ситуация стала критической, и назвали шесть необходимых шагов, чтобы попытаться избежать катастрофических последствий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet