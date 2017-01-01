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Макрон отверг предложение РФ о моратории на ракеты

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Ранее Россия предложила ввести запрет на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Макрон отверг предложение РФ о моратории на ракеты

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 28 ноября, заявил, что не принял предложение России о моратории на размещение ракет в Европе. Об этом он сообщил по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет ТАСС.

"Однако мы абсолютно не согласны с предложением о моратории, выдвинутом Россией. Но в то же время мы считаем, что как основу для ведения обсуждения не следует отметать эту идею. К тому же то, что предложено, лишь констатирует завершение действия договора", - подчеркнул он.

Он заявил, что переговоры по новому договору о ракетах средней дальности следует вести с участием представителей европейских стран.

Макрон призвал к установлению с Россией прозрачного и требовательного диалога. Президент подчеркнул, что "Россия является географической частью Европы". По его мнению, "создание новой архитектуры безопасности требует новых отношений с Россией".

Макрон считает, что проведение саммита в нормандском формате, планируемое в Париже 9 декабря, отвечает интересам поддержания мира и стабильности в Европе.

Ранее европейские СМИ сообщили, что Макрон готов отказаться от официальной позиции НАТО и рассмотреть предложение Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Такой ответ французский лидер якобы дал в письме Путину.

 

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Теги: Россия, НАТО, Франция, ракета, ракеты, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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