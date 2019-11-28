Туск заявил, что Трамп мечтает о распаде ЕС

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп "возможно, самый сложный вызов" для ЕС, поскольку он "молится" о распаде блока, сообщает в четверг, 28 ноября, Reuters.

"Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза", - заявил Туск в интервью немецкой газете Die Zeit.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, как и Туск, также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.

По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС "удивляет и раздражает".

Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава Еврокомиссии. Изначально он должен был приступить к работе 1 ноября.

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