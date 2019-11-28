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Туск заявил, что Трамп мечтает о распаде ЕС

Комментариев: 3
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.
Дональд Туск
Дональд Туск
NurPhoto
 
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп "возможно, самый сложный вызов" для ЕС, поскольку он "молится" о распаде блока, сообщает в четверг, 28 ноября, Reuters.
 
"Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза", - заявил Туск в интервью немецкой газете Die Zeit.
 
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, как и Туск, также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.
 
По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС "удивляет и раздражает".
 
Напомним, депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
 
Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава Еврокомиссии. Изначально он должен был приступить к работе 1 ноября.

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Теги: Еврокомиссия, Дональд Туск, Европарламент, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    28.11.2019, 17:34
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУ А О ЧЁМ ЖЕ ЕЩЁ МОЖЕТ МЕЧТАТЬ ДОНАЛЬД ИВАНОВИЧ ТРАМПОВ ?!
Nesdeshniy    28.11.2019, 17:03
Оценка:  +2
Nesdeshniy
Так не "омерика", а бриты выступили против Ес, к чему теперь сопли?
tulchanin    28.11.2019, 16:52
Оценка:  +4
tulchanin
Ну так то да, "разделяй и властвуй" ! Гораздо проще продавить одну конкретную страну а не целое объединение.
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