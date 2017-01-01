Трагедия на Дунае: украинскому капитану грозит 11 лет тюрьмы

Капитан круизного корабля потерял бдительность во время управления судном в течение нескольких минут, утверждает прокуратура.

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Прокуратура Будапешта объявила подозрение украинскому капитану круизного лайнера Viking Sigyn, который протаранил на Дунае туристическую катер Русалка. Ему грозит до 11 лет тюремного заключения, сообщает Reuters в четверг, 28 ноября.

Так, гражданина Украины Юрия К. обвинили в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам и 35 случаям неоказания помощи после столкновения.

Согласно обвинительному заключению, капитан круизного корабля потерял бдительность во время управления судном в течение нескольких минут, что привело к дальнейшим трагическим последствиям. Украинец также не смог удерживать безопасное расстояние и сигнализировать о намерениях обогнать катер с туристами. Капитан не выполнил обязательства по оказанию помощи пострадавшим после столкновения.

"Капитан не придал этому должного внимания. Он не сосредоточился на управлении судном в течение нескольких минут", – заявили прокуроры, добавив, что капитан не придерживался безопасного расстояния и не посылал радио- и звуковые сигналы, необходимые при обгоне.

Если вина капитана будет доказана, то ему грозит тюремное заключение сроком от 2 до 11 лет.

Напомним, 29 мая в Будапеште прогулочный катер Русалка затонул в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

После столкновения Русалка полностью ушла под воду в течение примерно 30 секунд. В результате аварии погибли 27 человек, всего на борту лодки было 35 человек. 25 погибших были гражданами Южной Кореи. Капитан лодки и член экипажа также погибли. Одного корейца так и не нашли. Это стало крупнейшей катастрофой на Дунае за более чем полстолетия.

Позже выяснилось, что капитан теплохода Viking Sigyn – гражданин Украины. Отмечалось, что у него большой опыт работы.

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