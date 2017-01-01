Появились фото лодки с кокаином на миллионы евро

Ее подняли с помощью больших кранов, после чего полиция изъяла 3000 кг наркотиков, упакованных в 152 пакета.

Появились фото конфискованной подводной лодки в Испании, в которой обнаружили рекордное количество кокаина, собщает в среду, 28 ноября, El Pais.

Правоохранители захватили субмарину в воскресенье в провинции Понтеведра, а затем отбуксировали в небольшую гавань Алдана.

Ее подняли с помощью больших кранов, после чего полиция изъяла 3000 кг наркотиков, упакованных в 152 пакета. Стоимость наркотиков составляет более 100 млн евро.

"Это - историческая операция, поскольку впервые корабль таких характеристик захвачен в Европе. После этой международной операции будет проведено расследование", - сказал представитель правительства Галисии, поблагодарив власти США, Великобритании, Бразилии и Португалии за сотрудничество.

Субмарина длиной 22 метра была построена в Гайане. Она оборудована дизельным двигателем, который способен развивать скорость до 10 узлов, и может находиться под водой до трех недель.

Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу и не удалось конфисковать.

Ранее во Франции сотрудники полиции конфисковали в Гавре на севере страны 680 килограммов кокаина, который был доставлен из Бразилии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet