Британский институт назвал Севастополь "российским"

Международный институт стратегических исследований назвал Севастополь "российским". Посольство Украины в Великобритании протестует.

Международный институт стратегических исследований (IISS), штаб-квартира которого находится в Лондоне, назвал Севастополь "российским". Об этом говорится в Twitter посольства Украины в Великобритании.

"Мы разочарованы последним выпуском журнала Survival, который издает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь обозначен как часть России. Напоминаем, что Россия оккупировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем от IISS удаления неправильного изображения и отображения верной информации", - говорится в сообщении.

Позже институт извинился за то, что в своем журнале Survival ошибочно описал Севастополь как часть России. В институте объяснили, что в выпуске журнала за декабрь-январь скопировано "неправдивое" описание фотографии, которое ей дало фотоагентство.

"Мы просим прощения за редакционную ошибку, которая в любом случае не отражает позицию IISS или Survival о незаконной аннексии Крыма Россией. Онлайн-текст будет откорректирован, и коррекции появятся в следующем печатном выпуске Survival", - говорится в заявлении IISS в Twitter.

Накануне сообщалось, что компания Apple в своем приложении Погода на территории России начала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией. При этом При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России.

Напомним, после публикации в The New York Times статьи с картой, в которой Украина изображалась без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку. Вскоре издание исправило изображение. В исправленном варианте карты цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром.

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