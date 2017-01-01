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В африканской стране за сутки выпала двухлетняя норма осадков

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От последствий ливней в Джибути пострадали четверть миллиона человек. Дожди продолжат идти до конца месяца.
В африканской стране за сутки выпала двухлетняя норма осадков

В Джибути на востоке Африки за сутки выпала двухлетняя норма осадков, сообщает в четверг, 28 ноября, агентство AP.

Согласно заявлению властей, от последствий ливней пострадали четверть миллиона человек. Ущерб может увеличиться, так как сильные дожди, согласно прогнозам, продлятся до конца месяца.

Агентство отмечает, что страну, на территории которой расположены военные базы США, Китая и других государств, причисляют к группе наибольшего риска в свете климатических изменений.

Ранее Корреспондент.net писал о сильнейшем за десятилетия наводнении в Венеции.

 

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Теги: Африка, дожди, ливень, непогода, катаклизмы
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Источник: korrespondent.net

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