В США женщина 11 лет хранила тело мужа в морозилке

В настоящее время следствие ожидает результатов посмертной медицинской экспертизы чтобы выяснить, сколько времени труп находился в морозилке.

В США в штате Юта полиция обнаружила 75-летнюю женщину Жанну Соурон-Матерс мертвой в собственной квартире, где также в холодильнике нашли тело ее мужа, сообщает в четверг, 28 ноября, Газета ру.

Детективы опросили соседей пожилой женщины, которые сообщили, что видели мужчину, проживающего в квартире. Однако временные рамки, указаны в показаниях, различаются.

По словам сержанта городской полиции Джереми Хансена, тело могло находится в холодильнике от полутора до 11 лет. В настоящее время следствие ожидает результатов посмертной медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области женщина десять дней хранила тело умершего сына в морозилке.

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