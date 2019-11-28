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В США женщина 11 лет хранила тело мужа в морозилке

Комментариев: 1
В настоящее время следствие ожидает результатов посмертной медицинской экспертизы чтобы выяснить, сколько времени труп находился в морозилке.
Флаг США
Флаг США
Getty Images
 
В США в штате Юта полиция обнаружила 75-летнюю женщину Жанну Соурон-Матерс мертвой в собственной квартире, где также в холодильнике нашли тело ее мужа, сообщает в четверг, 28 ноября, Газета ру.
 
Детективы опросили соседей пожилой женщины, которые сообщили, что видели мужчину, проживающего в квартире. Однако временные рамки, указаны в показаниях, различаются.
 
По словам сержанта городской полиции Джереми Хансена, тело могло находится в холодильнике от полутора до 11 лет. В настоящее время следствие ожидает результатов посмертной медицинской экспертизы.
 
Ранее сообщалось, что в Саратовской области женщина десять дней хранила тело умершего сына в морозилке. 
 
Напомним, в России в морозилке продуктового магазина нашли тела новорожденных младенцев.

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Теги: США, смерть, тело, полиция, труп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    28.11.2019, 22:18
Оценка:  0
Антибес
Для этой"сверхдержавы"подоб ное норма.
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