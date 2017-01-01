В России успешно запустили межконтинентальную ракету

Объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона Капустин Яр расположены в четырех областях РФ.

В Астраханской области с полигона Капустин Яр в четверг, 28 ноября, военные запустили межконтинентальную ракету Тополь с учебной боевой частью, сообщили в Минобороны РФ.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны РФ.

Объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона Капустин Яр расположены в четырех областях РФ (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жалбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 млн гектаров.