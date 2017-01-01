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Германия обжаловала решение суда ЕС по OPAL

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Полное использование пропускной способности газопровода Северный поток позволит Газпрому перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС.
Газопровод OPAL
Газопровод OPAL
 
Германия обжаловала решение Суда ЕС относительно газопровода OPAL, внутреннего газопровода системы Северный поток, сообщает в четверг, 28 ноября, Польское радио.
 
 
По его данным, в сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL российским Газпромом, однако Германия успела подать апелляцию.
 
Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода Северный поток позволит Газпрому перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши.
 
Власти в Варшаве подчеркивают, что поставки газа из России угрожают энергетической безопасности ЕС, в то время как Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.
 
Напомним, в Германии суд отклонил иски против ответвления Северного потока-2.

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Теги: Польша, ЕС, Германия, Северный поток, газопровод, OPAL
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Источник: korrespondent.net

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