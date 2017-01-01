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В Канаде потерпел крушение небольшой самолет, погибли семь человек

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Инцидент произошел вечером 27 ноября в труднодоступной местности. Среди жертв трое детей.
Одномоторный самолет Piper PA-32
Одномоторный самолет Piper PA-32
commons.wikimedia.org
 
Недалеко от канадского Кингстона в провинции Онтарио разбился небольшой самолет Piper PA-32. Жертвами катастрофы стали семь человек, сообщил в четверг, 28 ноября, телеканал CTV.
 
Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду, 27 ноября,  в труднодоступной местности примерно в 5-7 км от городского аэропорта.
 
Спасательные команды лишь недавно смогли добраться до места крушения.
 
По информации полиции, на борту находились семь человек, в том числе трое детей. Все они погибли.
 
 
Ранее сообщалось, что на территории США потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады.

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Теги: самолет, Канада, авария, жертвы, крушение, погибли
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Источник: korrespondent.net

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