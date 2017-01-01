В Канаде потерпел крушение небольшой самолет, погибли семь человек

Инцидент произошел вечером 27 ноября в труднодоступной местности. Среди жертв трое детей.

Недалеко от канадского Кингстона в провинции Онтарио разбился небольшой самолет Piper PA-32. Жертвами катастрофы стали семь человек, сообщил в четверг, 28 ноября, телеканал CTV

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду, 27 ноября, в труднодоступной местности примерно в 5-7 км от городского аэропорта.

Спасательные команды лишь недавно смогли добраться до места крушения.

По информации полиции, на борту находились семь человек, в том числе трое детей. Все они погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet