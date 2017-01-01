КНДР провела испытания ракетной установки

Северокорейский лидер Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение" результатами испытаний.

Северная Корея под руководством лидера страны Ким Чен Ына успешно протестировала сверхкрупную пусковую установку реактивной системы залпового огня. Об этом 29 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации агентства, испытания были проведены для "окончательной проверки" эффективности установки.

Отмечается, что пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.

Южнокорейские военные отметили, что ракеты пролетели 380 км на высоте в 97 км.

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