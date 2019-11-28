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Бориса Джонсона заменили на теледебатах ледяной фигурой

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На местах, предназначенных для премьера и лидера партии Brexit, были установлены ледяные фигуры с изображением Земли, которые таяли во время эфира.
 
Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов 28 ноября, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию. Об этом сообщает Sky News.
 
Отмечается, лидеры других пяти партий - Лейбористской, Либеральных демократов, Зеленых, Партии Уэльса и Шотландской национальной партии - на дебаты пришли и обсуждали на них климатические проблемы. 
 
Консервативная партия, лидером которой является Джонсон направила жалобу британскому регулятору СМИ Ofcom из-за поступка Channel 4, посчитав его нарушением кодекса о вещании.
 
В письме консерваторы просят проверить эту "провокационную выходку".
 
Напомним, 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit.
 
 
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Теги: Британия, видео, ледяные скульптуры, Великобритания, Борис Джонсон, теледебаты, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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