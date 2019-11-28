Бориса Джонсона заменили на теледебатах ледяной фигурой

На местах, предназначенных для премьера и лидера партии Brexit, были установлены ледяные фигуры с изображением Земли, которые таяли во время эфира.

Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов 28 ноября, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию. Об этом сообщает Sky News

Отмечается, лидеры других пяти партий - Лейбористской, Либеральных демократов, Зеленых, Партии Уэльса и Шотландской национальной партии - на дебаты пришли и обсуждали на них климатические проблемы.

These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate



Tune in at 7pm on 4 and here on Twitter: https://t.co/GXl7XiFbgA pic.twitter.com/niPE5MLdGV — Channel 4 News (@Channel4News) November 28, 2019

Консервативная партия, лидером которой является Джонсон направила жалобу британскому регулятору СМИ Ofcom из-за поступка Channel 4, посчитав его нарушением кодекса о вещании.

В письме консерваторы просят проверить эту "провокационную выходку".

Напомним, 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы , которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit.